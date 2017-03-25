Каких не берут в космонавты

Открытый набор в отряд космонавтов объявлен второй раз в истории госкорпорации «Роскосмос». «Фонтанка» выяснила у космических профессионалов, что нужно сделать, чтобы попасть на орбиту, сколько потратят на «попытку» претенденты и сколько заработают те, кого возьмут в космонавты.

И, наконец, главное – кому точно «не светит» бороздить просторы вселенной. Последний пункт прочно закрепили за собой политики.

По информации «Роскосмоса», претенденты в космонавты должны будут пройти заочный и очный этапы. Заочный этап – это, по сути, подача всех необходимых документов, сделать это нужно до 14 июля 2017 года. Очный этап включает собеседование и экзамен на профессиональную пригодность, тестирование по физической подготовке, углубленное медицинское и психологическое обследование. Кандидаты должны быть гражданами России от 23 до 35 лет, иметь высшее техническое или естественнонаучное образование, либо опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности.





По результатам проведенного голосования в VK группе [Фонтанка.Офис] «потенциальных космонавтов» оказалось достаточно. Каждый второй готов бросить всё и улететь в космос «хоть сегодня». На втором месте ответ осторожных (или объективно себя оценивающих): «Нет. Меня и тут неплохо кормят». Меркантильные сограждане, рассматривающие космические профессии исходя из уровня зарплат, на третьем и последнем месте. И кстати, по мнению опрошенных интернет-каналом экспертов, настоящих космонавтов и популяризаторов космической науки, меркантильным согражданам в космосе не место.



На заработки в космос



«Ребята, которые сейчас идут в отряд космонавтов, идут не зарабатывать деньги, проще это сделать на гражданке, в коммерческих структурах», – говорит член отряда космонавтов «Роскосмоса», сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Олег Блинов. Сколько же зарабатывают отечественные покорители космоса, космонавт-испытатель тактично умолчал. «Космонавт – это не профессия, а смысл жизни», – уверен популяризатор космонавтики, создатель паблика «Открытый космос» Виталий Егоров.

По неофициальным данным, которые озвучил популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики Санкт-Петербурга Александр Хохлов, нынешние кандидаты в российские космонавты, если пройдут отбор, будут получать 60-80 тысяч рублей в месяц. Он также отметил, что подход к начислению заработной платы у разных стран разный.

«У американцев независимо от полётов астронавты получают фиксированную зарплату, – говорит Александр Хохлов. – То есть если он проходит подготовку на Земле, и если он работает на орбите, зарплата не меняется. В РФ подход другой. Она зависит от количества полётов в космос, от наград, от классности. Космонавты бывают трёх классов». Зарплата начинается примерно от 60-ти тысяч рублей у новичка, который проходит подготовку. У опытных космонавтов, которые летали и имеют звания, зарплата уже около 200-300 тысяч. «При этом наши ещё получают премию за космический полёт, – добавляет Александр Хохлов. – По неофициальным данным за полугодовой полёт на орбите премия составляет в рублёвом эквиваленте около 300 тысяч долларов.Подписывается контракт, и если космонавт выполняет его, то он получает такую премию за полгода. Это гарантированная история. Смысл в том, что награждается космонавт именно за полёт. Но сама зарплата меньше, чем у американских коллег. Хотя сейчас, зарплата тех космонавтов, которые уже летали и имеют высокую классность, сравнима с зарплатами американцев».



Кстати, космонавт может и не получить заветной премии за полет, если в это время он совершил какие-то ошибки, плохо работал. «Такое иногда бывает, – утверждает Александр Хохлов. – Космонавтов могут штрафовать. Но это редкость». Кстати, в СССР космонавты попали в класс обеспеченных граждан не сразу. «Гагарин получил новую квартиру только через несколько лет после того, как слетал в космос», – привел пример Александр Хохлов.

Правда, прежде чем считать «космические денежки», в попадание в космонавты надо «вложиться». Александр Хохлов, пытавшийся сделать это несколько раз, знает всю «подноготную». Постоянный «космический эксперт» [Фонтанка.Офис] в 2006, 2010 и 2012 годах был соискателем на попадание в отряд космонавтов.Оказалось, что очный отбор длится не больше месяца, но на это время претенденту нужно брать отпуск. Проживание и дорога до подмосковного Королева также – за свой счёт. «На время углубленного обследования могут в Центр подготовки космонавтов бесплатно поселить, – обнадежил Александр Хохлов. – Там нужно рядом быть».

Зачем космосу люди со стороны

Как рассказал в прямом эфире космонавт-испытатель и шеф отдела ЦПК по подготовке космонавтов для выхода в открытый космос Олег Блинов, набор «со стороны» проводится в рамках развития федеральной космической программы, причем не в первый раз.

Впервые «Роскосмос» объявлял такой набор в 2012 году. «Тогда требования были более мягкими, чем сейчас», – вспоминает Александр Хохлов. Например, к участию приглашались и «гуманитарии». «В прошлый призыв не было чёткого ограничения по профессиям, просто «высшее образование». И отбор прошёл один актёр, – вспоминает Александр Хохлов. – Актёр сериалов. Причём он был настолько здоров и хорошо подготовлен, просто увлекался космонавтикой, но не имел технического образования, что ему удалось дойти до финала. В финале было 10 человек, нужно было 8. Его отсеяли. Но сам факт остаётся, «гуманитарий» дошёл до финала».

Нынешний отбор космонавтов более строгий и вообще, дважды переносился. «О нём говорили и в 2015, и в 2016 годах, – отмечает Александр Хохлов. – На этот раз объявили сразу, что нужны люди только с «техническим» и «научным» образованием». «В первую очередь необходимо поддерживать в работоспособном состоянии работу станции и космического корабля, – поясняет необходимость технического образования Олег Блинов. – Гуманитарию с таким количеством алгоритмов в системах управления и работоспособности станции будет гораздо сложнее. Хотя раньше в наборе были, например, журналисты, и они вполне справлялись с задачами, которые им ставили».

Сколько нужно смелых

«Роскосмос» планирует отобрать всего 6-8 кандидатов в космонавты. Александр Хохлов вспоминает, что в наборе 2012 года было более 300 желающих. В этом году он прогнозирует еще больший интерес. «Сейчас очередной космический бум, – согласен Олег Блинов. – Космонавт для чего летит? Чтобы долететь, чтобы посмотреть на свою планету, быть таким «суперменом», потому что на этапах подготовки ты перешагиваешь через себя многократно. И это очень круто!».

К слову, в США, где практика стороннего набора в астронавты развита давно, и там пытаются люди любых профессий, количество заявок измеряется тысячами. «В районе 17 тысяч заявлений было на набор этого года», – отмечает Александр Хохлов.

В России ли, в США ли, но чтобы полететь в космос, нужно готовиться не один год. «У нас идет подготовка в течение 6-ти и более лет, после чего космонавты получают теоретическую возможность полететь в космос, – говорит Олег Блинов, и на примере сегодняшних претендентов рисует их возможное космическое будущее: 14 марта был объявлен отбор, который завершится к концу года. С 2018 года минимум 2 года будет идти общая космическая подготовка. После, с 2020 года, 3-4 года будут проводится группы специализаций – углубленное изучение всех систем станции, корабля. Дальше полтора года подготовка работы дублирующим экипажем». То есть в лучшем случае «новые космонавты» попадут в основные экипажи не раньше 2026 года.

Алгоритм попадания

Итак, чтобы хотя бы начать собирать документы для конкурсной комиссии, нужно честно ответить себе на несколько вопросов. Один из них: хватит ли упорства, сил и решительности. Например, не стоит даже пытаться подать документы людям с двойным гражданством, или видом на жительство в другой стране. «Когда были закрытые наборы, то лётчики и сотрудники РКК «Энергия» не могли иметь «второго гражданства» по умолчанию. Они бы просто не были военными лётчиками и сотрудниками РКК. В 2012 про это забыли. В 2017 этот пункт появился», – отмечает Александр Хохлов.

Если с гражданством все в порядке, в новом космическом наборе надо обязательно предъявлять справку об отсутствии судимости. «Раньше этого не требовалось, – удивил Александр Хохлов. – Это не значит, что раньше в космос могли взять бывшего заключённого, просто тогда вопрос контролировали сотрудники ФСБ. Сейчас участник отбора должен озаботиться этим вопросом самостоятельно».

Важнейшим параметром отбора является физкультура: бег, плавание, подтягивание, отжимание, прыжок в бассейн с трёхметровой вышки. «Например, подтягиваний должно быть не меньше 14-ти, – «подливает масла в огонь» Александр Хохлов. – В 2012 году были люди, которые проходили всю физкультуру, но не могли заставить себя прыгнуть с трёхметровой вышки в воду. Рекомендую всем претендентам походить в бассейн. Плавать под водой. Это может сыграть роль. Еще я лично знаю претендентов, которые идеально подходили по образованию, по общей интеллектуальной подготовке, но проваливали физкультуру. Все в спортзал и в бассейн!».



Кстати, для женщин в плане физподготовки поблажки будут небольшие. «Подтягиваний наверняка нужно меньше. Но по бегу и плаванию требования одинаковые, – перечисляет Александр Хохлов. – И если женщинам в 2012 году разрешалось прыгать «солдатиком» с трёхметровой вышки, то сейчас нужно, как и мужчинам, прыгать «рыбкой». Точные параметры всех необходимых нормативов можно изучить на сайте Центра подготовки космонавтов.



В любом случае, если космос не улыбнётся претенденту, он точно будет знать о себе всё. «Дело в том, что те тесты, которые проходят в Центре подготовки космонавтов, настолько глубокие, что многие даже не подозревают о своих проблемах со здоровьем. Если вы дойдёте до финала и будете тестироваться в ЦПК, вас ждут все медицинские тесты, которые только существуют, – предупреждает член Федерации космонавтики Петербурга. – Хороший шанс узнать все свои проблемы со здоровьем».

И, к слову, о личной жизни. Родным и близким попасть на космический корабль вряд ли удастся. Например, любимой кошке, хотя бы потому, что в космическом полете она себя будет неадекватно вести. «У кошки очень хороший вестибулярный аппарат, который позволяет ей чувствовать себя нормально в любых ситуациях, но только в условиях гравитации», – рассказал космонавт Блинов.

Попасть в космос с любимой (любимым) специально также, увы, не удастся. «Это шикарно, но для целевой программы по поводу семейных пар необходима продуманная задача, – говорит Олег Блинов. – А так, сейчас и мужчины, и женщины летают».

«Семейные пары с возможностью размножения – это уже колонизация, это задачи не этого века, – неутешителен в прогнозах сотрудник российской частной космической компании DauriaAerospace Виталий Егоров. – Так что если вопросы размножения в космосе и будут решаться, то только исключительно в экспериментальном случае. Насколько я знаю, таких планов нет. Были биологические эксперименты на тритонах, на перепелках, на геконах. И результаты не обнадеживающие. Сам процесс там возможен. Но развитие плода и его ношение практически невозможно, чревато пагубными последствиями для здоровья. И матери, и ребенка. И если уж речь пойдет о деторождении, то только на Марсе, потому что это наиболее приближенное по условиям к Земле место в солнечной системе. Но это, скорее всего, не в ближайшие 50 лет».

Предположение «Фонтанки» о том, что женщины в полете могут пригодиться в любом случае: готовить космическую яичницу и подавать космический кофе в постель, вызвало у космонавта Блинова саркастическую усмешку. «Все эти функции уже распределены на Земле. Космическое питание не хуже космической яичницы», – был строг он. В целом Олег Блинов считает, что претенденты в космос (обоих полов) и так ведут самую обычную, а не «казарменную», жизнь. «Распорядок – с 9 до 18 на занятиях, после – подготовка к следующему дню. Но по факту после 18 у претендента свободное время. Если он не в командировке и не на задании».

Куда хотим, туда летим

Несколько самых упорных и рвущихся в космос отберут к декабрю 2017 года. Им и придется жить «обычной жизнью», в течение нескольких лет готовясь к возможному полету. В «Роскосмосе» обещают, что отобранные космонавты смогут участвовать в трех пилотируемых программах: испытании нового российского космического корабля «Федерация», работе на МКС и даже первых пилотируемых российских полетах к Луне.



«Роскосмос» может обещать, и он готовится к ним на самом деле, но по факту он полетов к Луне пока не планирует, – добавляет Виталий Егоров. Технически «Роскосмос» через десяток лет будет гораздо ближе готов к полету на Луну». «Ребята будут одними из первых, кто будет осваивать эту космическую технику. Но на первые испытательные полеты будут брать опытных космонавтов, и постепенно разбавлять новым пополнением», – уточняет Олег Блинов.

Блат не пройдет

Космонавт Олег Блинов уверен, что столь любимому многими на Земле «блату» в космосе не место. «Такое невозможно. В принятии решения участвует очень большое количество людей. Ну, конечно, если у вас будет блат на уровне самого-самого верхнего (смеется), то может вас станут отбирать. Но если вы не соответствуете требованиям, то не пройдете все равно», – говорит он.



Так что желания читателей «Фонтанки» отправить чиновников на Марс за взятку, увы, не сбудутся.

Тем власть имущим, кто любит все пробовать на себе: погружаться на подлодках и летать на истребителях и дельтапланах, космос может оказаться не по зубам. «Наш корабль «Союз» не очень предназначен для полетов политиков, – правильно понял, кто такой «самый-самый» Александр Хохлов. – Минимальные перегрузки на американском корабле Шаттл при посадке составляют 2G. А на «Союзе» штатные перегрузки 4G, а «полуштатные» до 9G. На «шаттле» один раз слетал сенатор. Астронавты были недовольны: ему было крайне плохо он невесомости». При этом Александр Хохлов вспомнил, что и россиянин как-то раз воспользовался «служебным положением» и улетел в космос. «Юрий Батурин полетел как политик, но он ученый, инженер, работал в отрасли. Тогда он был помощником президента Ельцина, и это ему помогло», – считает Александр Хохлов.

«Космонавта от космоса отделяет 2 мм алюминия – это чуть толще, чем пятирублевая монета. Причем даже не стали, – предупреждает страждущих Виталий Егоров. – Там крайне высокая ответственность и цена ошибки. И на людях летающих, и на людях, обеспечивающих полет».

Сейчас на орбите

Прямо сейчас на орбите, на МКС находится петербуржец, космонавт Андрей Борисенко. «Передаем ему привет! – радуется Александр Хохлов. – И я знаю нескольких человек из Петербурга, которые готовятся подавать документы, и шансы у них достаточно высокие. Хотя «сорваться» можно на любом этапе».



К слову, Виталий Егоров считает неправильным, что обычно знают только космонавтов, абсолютно забывая людей, которые работают на Земле. «Ежесекундно 400 человек в мире обеспечивают полет МКС. В штатном режиме, когда ничего не ломается, все работает, как надо. 400 человек! А мы знаем про 6, которые наверху», – разводит руками Виталий Егоров.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»