Сложные случаи блокировки сайтов в России разберёт специальная комиссия

Сложные случаи с блокировкой сайтов с запрещенной информацией в Интернете разберет специальная комиссия. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном 25 марта.

«Для принятия решения об отнесении информации к категории запрещенной в особо сложных случаях будет создаваться специальная межведомственная экспертная комиссия, состав и порядок деятельности которой утверждаются Роскомнадзором», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Срок направления в Роскомнадзор принятого комиссией решения увеличен с одних до семи суток.

Роскомнадзору в свою очередь предписано разработать и утвердить порядок доступа к информации реестра со стороны уполномоченных органов(Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД и ФНС России), владельцев сайтов и операторов связи, а также взаимодействия с ними.

Единый реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, был создан постановлением правительства от 2012 года. За формирование и ведение единого реестра отвечает Роскомнадзор.