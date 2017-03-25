В Пентагоне нашли «неопровержимые» связи между Россией и фельдмаршалом Ливии

Между Россией и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ливии, существует связь, и это невозможно отрицать, заявил генерал Корпуса морской пехоты США Томас Вальдхаузер, возглавляющий Африканское командование вооруженных сил США. Его слова передает Reuters.

Ранее в марте 2017 года агентство Reuters сообщило, что российские спецназовцы и беспилотные летательные аппараты появились на авиабазе в районе Сиди-Баррани (Египет), расположенной примерно в 100 км от границы Египта с Ливией. Американские дипломаты, опрошенные агентством, считают, что любое такое размещение российских военных может быть частью поддержки, которую Россия якобы оказывает Хафтару. Минобороны РФ опровергло информацию о размещении российских подразделений специального назначения в Египте.

Отвечая на вопрос о предположительном присутствии российских войск в Ливии, генерал Вальдхаузер заявил, что «в этом районе есть русские» и добавил, что были попытки России повлиять на Ливию. «Они (российские войска – Прим.ред.) находятся на земле, они пытаются влиять на события. Мы наблюдаем за тем, что они делают, с большой озабоченностью. И вы знаете, что помимо военной стороны этого, мы видели некоторую недавнюю активность в сфере бизнеса», — цитирует Вальдхаузера RNS.

«Я думаю, что это общеизвестно, и уж точно — в открытой прессе, о россиянах и их желании влиять на события в Ливии... Насчет русских и Хафтара, я думаю, что связь (между ними — Прим.ред.) на данный момент неоспорима», — сказал журналистам на пресс-конференции командир Африканского командования вооруженных сил США.