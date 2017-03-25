В Германии государственный банк ошибся на 5,5 млрд долларов

Крупнейший государственный банк Германии по ошибке перевел 5,5 миллиарда долларов на счета четырех банков. Ошибку объяснили человеческим фактором и быстро исправили, вернув деньги, заверил 25 марта в своем отчете об инциденте банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Серия транзакций была проведена через системы банка в феврале. По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, это произошло из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз, передает РИА Новости.

"Мы очень быстро обнаружили и устранили эту ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно", – говорится в заявлении. Подчеркивается, что банк сожалеет об этом инциденте, пишет NEWSru.com со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg напоминает, что в прошлом KfW уже попадал в новости из-за ошибочных транзакций: он перевел сотни миллионов евро американской Lehman Brothers Holdings в день, когда фирма объявила о банкротстве.

KfW – крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank. Его наблюдательный совет возглавляет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.