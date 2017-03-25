Вдова Вороненкова: Не знаю, что я буду делать

«Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — подчеркнула певица.

Помимо этого вдова Вороненкова рассказала, что в настоящее время ее усиленно охраняют.

«Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — подытожила Максакова.