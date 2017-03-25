Вдова Вороненкова: Не знаю, что я буду делать

Певица Мария Максакова, жена убитого в центре Киева экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, впервые дала комментарии после гибели мужа, передает «112 Украина» со ссылкой на СМИ.
«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», — цитирует Максакову «Газета.ру» со ссылкой на канал «112 Украина». По словам Максаковой, она не знает, что будет дальше.
«Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — подчеркнула певица.
Помимо этого вдова Вороненкова рассказала, что в настоящее время ее усиленно охраняют.
«Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — подытожила Максакова.
Как писала «Фонтанка», Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Бывший депутат получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее было уточнено, что это был Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.
Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, что Паршов 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. Убийца бывшего депутата значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти.