Еще
12:53 25.03.2017
Пришлите свою новость!
12:52
В Пентагоне нашли «неопровержимые» связи между Россией и фельдмаршалом Ливии
12:35
В Германии государственный банк ошибся на 5,5 млрд долларов
12:17
Подполковника транспортной полиции задержали в Гатчине за долю в наркобизнесе
12:12
КНДР пригрозила превентивной ядерной атакой
11:55
В Санино умирающего мигранта испуганные земляки забросили в «Газель»
11:38
Петербургский таксист был вынужден принять роды прямо в машине
11:27
На въезд Финляндию скопились двухчасовые пробки
11:17
Вдова Вороненкова: Не знаю, что я буду делать
10:59
«Смольный» отдали военным хирургам
10:48
Меркель признала ошибки Евросоюза
10:26
На Зольной у петербуржца нашли крупную партию наркотика
10:14
На Камчатке через две сотни лет проснулся вулкан Камбальный
10:01
В петербургской школе двое с ножом ограбили шестиклассниц
03:04
Петербуржцам расскажут, почему все мыши любят сыр
02:58
«Диалоги» угостят бесплатным Шнуровым и Хаматовой
02:48
Петербуржцев приглашают на суд над Отцом Сергием
02:28
Человек станет собой — в «Невесомости»
02:08
На дне рождения «Ленинград-центра» соберутся звезды
01:56
Вторую часть парфеновского цикла "Русские евреи" покажут в кино
01:36
В «Час Земли» погаснет свет - под джаз и лазерное шоу
00:42
Полиция Лондона освободила шестерых задержанных по подозрениям в подготовке теракта
00:26
Кудрин: Рынки нервно отреагируют на отзыв Трампа закона об отмене Obamacare
00:14
Трамп отозвал законопроект о реформе здравоохранения
24/03
В Гатчине ФСБ задержала начальника отдела по борьбе с наркотиками полиции Балтийского вокзала
24/03
Пономарев: Вороненкова похоронят завтра в Киеве
24/03
Комитет имущественных отношений Петербурга запустил новый портал
24/03
Пожар на пороховом заводе в Казани ликвидирован
24/03
В тубдиспансерах Петербурга не хватает лекарств
24/03
Сбербанк ожидает разблокирования офисов на Украине
24/03
По делу детских суицидов обыскали офис жевательного гиганта Wrigley в Петербурге
24/03
При пожаре на пороховом заводе в Казани погиб человек
24/03
Фундаменты недостроя на улице Васи Алексеева передали под спорткомплекс
24/03
«Золотое перо-2016»: Вышенков обошел Ди Каприо
24/03
Газзаев о сборной РФ: Проиграли команде, которая собралась в аэропорту Краснодара
24/03
Данила Козловский стал послом ЧМ-2018
24/03
Авиация ЗВО готовится отбомбиться по льду
24/03
В Казани горит пороховой завод
24/03
Завершился снос кондитерской фабрики Крупской на Социалистической
24/03
Сборная России по футболу проиграла Кот-д`Ивуару
24/03
Ребенок получил травмы в столкновении двух машин в Ломоносове
24/03
Коллектив авторов «Фонтанки.ру» получил «Золотое перо» в номинации «Экономический фундамент»
24/03
Власти Гатчинского района отказали в проведении митинга против премьера Медведева
24/03
В США отменили слушание конгресса о возможном вмешательстве РФ в выборы
24/03
ВВС Финляндии создали новое спецподразделение
24/03
Пожар на военных складах в Балаклее полностью потушен
24/03
В Нью-Йорке два поезда сошли с рельсов
24/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 24 марта
24/03
В Нацгвардии назвали причину увольнения убийцы Вороненкова из войск
24/03
Власти 24 городов согласовали площадки для митингов Навального
24/03
Челябинск отгрузил больше тысячи тонн металлоконструкций для «Лахта центра»
24/03
Тренер «Ростова» рассказал о нестабильной финансовой обстановке в клубе
24/03
Навального повторно предупредили о незаконности акции на Тверской
24/03
ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году
24/03
С Никольского собора упал кусок лепнины
24/03
Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей
24/03
Зюганов: Расследование Навального сделали "три института ЦРУ с применением космической техники"
24/03
Набережную у строящегося отеля за "Петровским" приведут в порядок
24/03
Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора
24/03
Песков подтвердил встречу Путина и Вучича
24/03
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне
24/03
Налогоплательщики Петербурга стали меньше продавать, но больше платить зарплат
24/03
«Взломщик» «Подорожника» заявил, что не извлекал ключи с карты
24/03
Каждый десятый житель Мурино, Кудрово, Парнаса хочет оттуда уехать
24/03
Набережную Мойки у Конюшенного ведомства начнут ремонтировать в 2017-м
24/03
Власти Москвы выбрали первые серии пятиэтажек под снос
24/03
Трудоустраивать сложных подростков в Петербурге будет московский поставщик белья
24/03
Итоги недели: Убийство Вороненкова, Евровидение и теракт в Лондоне
24/03
Убийство Вороненкова попало на видео
24/03
Рабочих стройплощадки в Приморском районе эвакуировали из-за найденного артснаряда
24/03
Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.03.2017 10:48

Меркель признала ошибки Евросоюза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Евросоюз (ЕС) совершал ошибки, однако наступило время закончить незавершенное. Об этом она заявила в пятницу, 24 марта, в ходе своего визита в Рим. 

«Думаю, что мы далеко не все делали хорошо (...). Открывая внешние границы, мы не думали об их укреплении. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации», — цитирует Меркель «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

При этом Меркель отметила, что сейчас у ЕС есть хорошая база для того, чтобы завершить начатое. «Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности», — подчеркнула политик.

Канцлер также выразила уверенность, что Евросоюз сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, когда «каждый сделает вклад исходя из своих возможностей». «Мы должны гарантировать такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран, разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе», — добавила Меркель.

Ангела Меркель является кандидатом на пост главы правительства от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. В случае победы она станет канцлером ФРГ четвертый раз подряд. Меркель возглавляет немецкий кабинет министров с 2005 года.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Пентагоне нашли «неопровержимые» связи между Россией и фельдмаршалом Ливии
КНДР пригрозила превентивной ядерной атакой
Вдова Вороненкова: Не знаю, что я буду делать
Меркель признала ошибки Евросоюза
На Камчатке через две сотни лет проснулся вулкан Камбальный
Трамп отозвал законопроект о реформе здравоохранения
«Взломщик» «Подорожника» заявил, что не извлекал ключи с карты
Трудоустраивать сложных подростков в Петербурге будет московский поставщик белья
В Рощино рекомендуют провести вакцинацию от гепатита и брюшного тифа
Активистку, пикетировавшую колонию Ильдара Дадина, оштрафовали на 10 тысяч
Андрей Могучий: Для меня единственный ограничитель в театре – закон
#МеняНеВзяли: Как создать и монетизировать вирусный контент
Андрей Стругацкий о наследии отца и дяди: Реальность напоминает самую мрачную фантастику
Леонид Исаев: Это отношения не Турции с Россией, а Эрдогана с Путиным
Вице-спикера подставили под удар
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Андрей Константинов: Наша элита сознаёт себя элитой только в плане засовывания себя в дорогие иномарки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Убийство Вороненкова, Евровидение и теракт в Лондоне

Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей

Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора

Юрий Кирюхин/<a href=

На Шкиперском протоке видели двух путешественников на льдине

В Сети появилось видео, как мужчина с криками “Следственный комитет” раздает оплеухи полицейским Петербурга

От дачи Кушелевых-Безбородко увезли 29 знаменитых чугунных львов

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.