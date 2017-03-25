На Зольной у петербуржца нашли крупную партию наркотика

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска Невского района Петербурга задержали мужчину с крупной партией запрещенного вещества.

По информации «Фонтанки», 26-летний петербуржец со 127 граммами психотропного наркотика попался в руки правоохранителей около пяти вечера 23 марта. Задержали его возле 27-го дома по Зольной улице.

Уже через сутки в Следственном комитете в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере, после чего его отправили домой под подписку о невыезде.

Ведется следствие.