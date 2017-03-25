На Камчатке через две сотни лет проснулся вулкан Камбальный

Вулкан Камбальный, расположенный на юге Камчатского полуострова, впервые за сотни лет начал выбрасывать пепел на высоту 5–6 км над уровнем моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) Ольгу Гирину.

«Извержение Камбального началось в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф на высоте 5–6 км протянулся уже на 160 км на юг — юго-запад от вулкана в Тихий океан», — рассказала она.

Отмечается, что для Камбального установлен один из наиболее угрожающих — оранжевый цветовой код опасности для авиации.

«Извержения этого вулкана никто не ожидал. Камбальный хоть и значится в списке действующих вулканов Камчатки, но на памяти современников он не извергался. Точной информации о его последнем извержении нет, но, возможно, оно произошло лет 250 назад», — добавила Гирина.

Камбальный — самый южный вулкан Камчатки, расположенный в 230 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота — 2161 м.

Ранее специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое извержение вулкана Этна, который проснулся 28 февраля. В ходе извержения 10 человек были ранены.