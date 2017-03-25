В петербургской школе двое с ножом ограбили шестиклассниц

Школьницы лишились карманных денег после того, как двое неизвестных мужчин с ножом напали на них утром 24 марта в Красногвардейском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», жертвами разбойников стали две ученицы шестого класса школы на проспекте Энтузиастов. Около 11 утра прямо в здании учебного заведения к ним по очереди подошли двое неизвестных, угрожали ножом и отобрали у одной девочки 100 рублей и наушники и 50 рублей у второй. О происшествии школьницы рассказали родителям только вечером, и обе мамы обратились в полицию за помощью уже почти в полночь.

Как двое мужчин с ножом в разгар учебного дня смогли попасть в школу и угрожать ученикам, выясняют в Следственном комитете Петербурга.