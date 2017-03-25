Полиция Лондона освободила шестерых задержанных по подозрениям в подготовке теракта

Британская полиция освободила из-под стражи шестерых задержанных в Бирмингеме в рамках расследования теракта в Лондоне, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.

«Шесть человек, арестованных в рамках расследования террористической атаки в Вестминстере, в настоящее время были освобождены из-под стражи, без каких либо дальнейших действий полиции. Среди них: женщина в возрасте 21 года и мужчина в возрасте 23 лет, арестованные по одному адресу в Бирмингеме. Женщина 26 лет и трое мужчин в возрасте 28, 27 и 26 лет, арестованные по разным адресам в Бирмингеме», — говорится в сообщении, его цитирует RNS.

Отмечается также, что женщина, задержанная в восточной части Лондона в связи с подозрениями в подготовке теракта, была отпущена под залог до конца марта.Еще четверо подозреваемых, арестованных в связи с подозрениями в подготовке теракта, остаются под стражей и ожидают продолжения расследования.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что 75-летний пострадавший в результате теракта в центре Лондона 22 марта скончался в больнице.

22 марта в британской столице возле парламента автомобиль врезался в пешеходов. Затем злоумышленник напал с ножом на полицейского на территории парламента, нападавший был застрелен. Около 40 человек получили ранения, четверо погибли. Граждан России среди пострадавших нет.