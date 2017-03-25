Кудрин: Рынки нервно отреагируют на отзыв Трампа закона об отмене Obamacare

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин ожидает нервной реакции рынков на отзыв из конгресса США законопроекта о реформе здравоохранения. Об этом он написал в ночь с 24 на 25 марта в своем Twitter.

«Трамп отозвал акт об отмене Obamacare. Это подвесит его налоговую реформу и вызовет нервную реакцию рынков», — считает Кудрин.

Ранее республиканцы по просьбе президента США отозвали из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный отменить систему медицинского страхования Obamacare.