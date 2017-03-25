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25.03.2017 00:26

Кудрин: Рынки нервно отреагируют на отзыв Трампа закона об отмене Obamacare

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин ожидает нервной реакции рынков на отзыв из конгресса США законопроекта о реформе здравоохранения. Об этом он написал в ночь с 24 на 25 марта в своем Twitter.

«Трамп отозвал акт об отмене Obamacare. Это подвесит его налоговую реформу и вызовет нервную реакцию рынков», — считает Кудрин.

Ранее республиканцы по просьбе президента США отозвали из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный отменить систему медицинского страхования Obamacare.


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Tele2
23.03.2017 12:22
Фирменных салонов Tele2 стало больше
В 2016 году Tele2 открыла 48 фирменных салонов связи и увеличила общее количество точек продаж на 20%, а также запустила услугу бесплатной доставки из своего интернет-магазина во всех регионах Северо-Запада.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «МРСК Северо-Запада»
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Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
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HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
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