Трамп отозвал законопроект о реформе здравоохранения

Президент США Дональд Трамп объявил об отзыве предложенного им законопроекта о реформе здравоохранения, сообщила в пятницу, 24 марта, газета Washington Post.

"Трамп сказал, что "мы только что отозвали" законопроект", — сообщается в официальном микроблоге издания в Twitter.

​В свою очередь, телеканал CNN передает со ссылкой на источник, что "законопроект отозван по запросу Трампа".

Как сообщило агентство Associated Press, сторонники законопроекта из числа республиканской партии не смогли набрать достаточное количество голосов для прохождения законопроекта.