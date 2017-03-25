След ограды на лице

После избиения своего сотрудника КГИОП пересматривает контракты на реставрацию памятников. Потери несет компания, которую связывают с возглавлявшим проекты Светланы Медведевой функционером.

Чиновник Смольного присмотрелся к подрядчику с многомиллионными контрактами. По совпадению, или нет, получил в голову. В любом случае, реставрационная компания «Специалист» рискует за свой счет переделать объекты, за которые уже выплачено более 150 млн рублей.

Напомним, начальник отдела пригородных районов КГИОП Андрей Сокольцов был избит 21 марта на улице Ломоносова. Ему нанесли удары в голову. Ценности не интересовали налетчика. Служебная версия стала основной.

Незадолго до нападения 55-летний Сокольцов возглавил выездную комиссию качества для проверки ограды Летнего сада в Кронштадте.

Она реставрировалась с 2015 года. Серию подрядов получила одна компания – ЗАО «Реставрационный , проектный, научный центр «Специалист». Заказчиком всегда выступала администрация Кронштадта. Контракты были заключены на 130 млн рублей.

Основные работы пришлись на 2015 год, а к декабрю 2016-го «Специалист» закончил пять секций.

КГИОП осуществляет надзор за реставрацией. Два чиновника выдали положительное заключение на секции, был составлен отчет о проделанной работе, но при перепроверке он показался подозрительным. Тогда-то и отправился Сокольцов, взглянуть не только на свежие пять секций, но и на остальное. Ему, как выяснила «Фонтанка», не понравилось. Чиновник указал на множественные места деструкции облицовки, негодную мастиковку, трещины на чугунных элементах ограды, локальную коррозию.

Первый зампред КГИОП Леонтьев направил письмо в администрацию Кронштадтского района и гендиректору «Специалиста» Татьяне Сибилевой. В нем сообщается, что комитет на основании выводов комиссии отказал в утверждении отчетной документации о выполнении работ:

«Дефекты необходимо устранить в рамках гарантийных обязательств».

Претензии КГИОП выставил только по пяти секциям (за них выплачены 15 млн рублей), но не исключено, что «Специалист» обяжут вернуться ко всей ограде.

По данным «Фонтанки», первичную приемку работ в Кронштадте (позже аннулированную Сокольцовым) от КГИОП осуществляли те же два сотрудника, которые осенью 2016-го принимали у «Специалиста» отреставрированн ый за 29 млн рублей памятник Николаю Чернышевскому на одноименной площади. Контракт с музеем городской скульптуры (МГС) включал реставрацию гранитного постамента, бронзовой скульптуры, мощение плит, укладку асфальта, установку фонарей-торшеров . Качество работ по памятнику сейчас тоже проверяется, комитет далеко не все устраивает. Возможно, МГС выставит претензию «Специалисту» по гарантии (срок тоже 60 месяцев). С учетом ограды объем контрактов, исполнение которых подвергнуто сомнению, превысит 150 млн рублей.

ЗАО «РПНЦ «Специалист» на рынке металлодекора известен с 1992 года. Широкой общественности компания знакома по взорванному 1 апреля 2009 года Ленину у Финляндского вокзала. Пальто ему зашивал как раз «Специалист». Он также работал в храме Христа Спасителя в Москве, Исаакиевском соборе, на Московских воротах.

«Специалист» ранее состоял в союзе реставраторов Петербурга (СР), но в настоящее время в списке участников отсутствует. В союзе на запрос «Фонтанки» сообщили: «Решением общего собрания от 23 декабря 2015 года ЗАО «РПНЦ Специалист» исключено на основании устава за умышленные или неоднократные некомпетентные действия, препятствующих достижению цели СР или нанесших существенный ущерб законным интересам СР, в том числе ущерб репутации».

Годовая выручка «Специалиста» составляет 140-150 млн рублей. Несколько лет его «тянет» в Кронштадт. В 2016 году, по данным СПАРК, компания получила госконтракты на 226 млн рублей. Почти половина, 91 млн, – по Кронштадту.

Форма собственности – ЗАО – не позволяет увидеть конечных владельцев.

Притяжение «Специалиста» к острову осведомленные собеседники «Фонтанки» в администрации и Смольном связывают с бывшим замглавы района. Андрей Кононов начинал с бизнеса, был соучредителем «Ауди центра» в Петербурге. В 2011 году возвысился, став генеральным директором благотворительно го фонда «Кронштадтский морской собор», в общественно-попе чительский совет которого входят или входили Светлана Медведева, Борис Грызлов, Анатолий Сердюков, Александр Беглов и другие. Одновременно занимал пост замглавы Кронштадта. Но к осени 2016-го у Кононова совсем разладились отношения с руководством. В октябре он подал в суд на собственную администрацию (Андрею Анатольевичу запретили перепланировку помещения, а он, говорят, дверь прорубил), да и активное участие «Специалиста» в подрядной жизни острова не могло остаться незамеченным. Ему, например, на 2017 год достался 35-миллионный контракт от жилагентства на установку перил, поручней и тому подобного.

Глава Кронштадта Олег Довганюк, в прошлом замполит, в январе расстался с Кононовым.

В «Специалисте» подтвердили «Фонтанке» выставленные претензии КГИОП:

«Мнение комитета для нас практически свято, мы будем устранять замечания. Фамилия Сокольцова нам не была знакома. Он прежде не вел и не контролировал нашу работу. Мы думаем, что выполнили реставрацию ограды на хорошем уровне. И КГИОП, надеемся, через полтора месяца так же будет считать».

Структуру собственников в компании обсуждать отказались.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»