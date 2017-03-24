Пономарев: Вороненкова похоронят завтра в Киеве

Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ, убитым накануне в центре столицы Украины Денисом Вороненковым состоится в субботу, 25 марта, в Киеве.

Об этом сообщил 24 марта российский оппозиционер Илья Пономарев в своем микроблоге в Twitter.

Как писала "Фонтанка", Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Бывший депутат получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее было уточнено, что это был Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал, что Паршов 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. Убийца бывшего депутата значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти.

Пономарев проживает в украинской столице с июня 2016 года, незадолго до переезда он был лишен Госдумой депутатских полномочий.