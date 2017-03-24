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00:03 25.03.2017
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24/03
В Гатчине ФСБ задержала начальника отдела по борьбе с наркотиками полиции Балтийского вокзала
24/03
Пономарев: Вороненкова похоронят завтра в Киеве
24/03
Комитет имущественных отношений Петербурга запустил новый портал
24/03
Пожар на пороховом заводе в Казани ликвидирован
24/03
В тубдиспансерах Петербурга не хватает лекарств
24/03
Сбербанк ожидает разблокирования офисов на Украине
24/03
По делу детских суицидов обыскали офис жевательного гиганта Wrigley в Петербурге
24/03
При пожаре на пороховом заводе в Казани погиб человек
24/03
Фундаменты недостроя на улице Васи Алексеева передали под спорткомплекс
24/03
«Золотое перо-2016»: Вышенков обошел Ди Каприо
24/03
Газзаев о сборной РФ: Проиграли команде, которая собралась в аэропорту Краснодара
24/03
Данила Козловский стал послом ЧМ-2018
24/03
Авиация ЗВО готовится отбомбиться по льду
24/03
В Казани горит пороховой завод
24/03
Завершился снос кондитерской фабрики Крупской на Социалистической
24/03
Сборная России по футболу проиграла Кот-д`Ивуару
24/03
Ребенок получил травмы в столкновении двух машин в Ломоносове
24/03
Коллектив авторов «Фонтанки.ру» получил «Золотое перо» в номинации «Экономический фундамент»
24/03
Власти Гатчинского района отказали в проведении митинга против премьера Медведева
24/03
В США отменили слушание конгресса о возможном вмешательстве РФ в выборы
24/03
ВВС Финляндии создали новое спецподразделение
24/03
Пожар на военных складах в Балаклее полностью потушен
24/03
В Нью-Йорке два поезда сошли с рельсов
24/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 24 марта
24/03
В Нацгвардии назвали причину увольнения убийцы Вороненкова из войск
24/03
Власти 24 городов согласовали площадки для митингов Навального
24/03
Челябинск отгрузил больше тысячи тонн металлоконструкций для «Лахта центра»
24/03
Тренер «Ростова» рассказал о нестабильной финансовой обстановке в клубе
24/03
Навального повторно предупредили о незаконности акции на Тверской
24/03
ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году
24/03
С Никольского собора упал кусок лепнины
24/03
Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей
24/03
Зюганов: Расследование Навального сделали "три института ЦРУ с применением космической техники"
24/03
Набережную у строящегося отеля за "Петровским" приведут в порядок
24/03
Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора
24/03
Песков подтвердил встречу Путина и Вучича
24/03
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне
24/03
Налогоплательщики Петербурга стали меньше продавать, но больше платить зарплат
24/03
«Взломщик» «Подорожника» заявил, что не извлекал ключи с карты
24/03
Каждый десятый житель Мурино, Кудрово, Парнаса хочет оттуда уехать
24/03
Набережную Мойки у Конюшенного ведомства начнут ремонтировать в 2017-м
24/03
Власти Москвы выбрали первые серии пятиэтажек под снос
24/03
Трудоустраивать сложных подростков в Петербурге будет московский поставщик белья
24/03
Итоги недели: Убийство Вороненкова, Евровидение и теракт в Лондоне
24/03
Убийство Вороненкова попало на видео
24/03
Рабочих стройплощадки в Приморском районе эвакуировали из-за найденного артснаряда
24/03
Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года
24/03
В Пулково подешевеет парковка
24/03
В Рощино рекомендуют провести вакцинацию от гепатита и брюшного тифа
24/03
На Шкиперском протоке видели двух путешественников на льдине
24/03
Театральный критик Яна Постовалова погибла в Петербурге
24/03
Вместо мифического генконсула Финляндии в Петербург пришлют нового
24/03
Активистку, пикетировавшую колонию Ильдара Дадина, оштрафовали на 10 тысяч
24/03
Филармония открывает продажу абонементов в Малый зал
24/03
В Петербурге продолжится сокращение коек в больницах
24/03
Набиуллина: ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку
24/03
В честь Дня театра билеты будут продавать дешевле
24/03
Песков сообщил о поддержке президентом стратегии Банка России
24/03
Песков назвал провокацией план Навального устроить шествие в центре Москвы
24/03
В 2017 году сдадут 2 новых участка трассы М-11
24/03
Фийон опроверг организацию встречи Путина с бизнесменом из Ливана
24/03
Путин принял Ле Пен в Кремле и обещал не вмешиваться в выборы во Франции
24/03
В Кронштадте пятеро отнимали у владельца «ЗАЗ»
24/03
В Петербурге через 8 лет нашли грабителя, из-за которого погиб «бомбила»
24/03
Ректор РГИСИ уведомил министерство о желании оставить свой пост
24/03
Росгвардия привела в полную боеготовность все подразделения на Кавказе
24/03
"ДП" составил рейтинг выкупленных компаниями-банкротами долгов
24/03
Ломбертс подписал 3-летний контракт с бельгийским «Остенде»
24/03
В Петербурге пройдет «весенний» снег
24/03
Благотворительный фонд AdVita просит помощи
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24.03.2017 23:34

Пономарев: Вороненкова похоронят завтра в Киеве

Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ, убитым накануне в центре столицы Украины Денисом Вороненковым состоится в субботу, 25 марта, в Киеве.

Об этом сообщил 24 марта российский оппозиционер Илья Пономарев в своем микроблоге в Twitter.

Как писала "Фонтанка", Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Бывший депутат получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего (позднее было уточнено, что это был Павел Паршов). Впоследствии киллер скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал, что Паршов 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. Убийца бывшего депутата значится на сайте МВД Украины в официальном реестре лиц, скрывающихся от органов власти.

Пономарев проживает в украинской столице с июня 2016 года, незадолго до переезда он был лишен Госдумой депутатских полномочий.


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Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
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