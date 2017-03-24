Пожар на пороховом заводе в Казани ликвидирован

Пожарные ликвидировали открытое горение на пороховом заводе в Казани.

Об этом 24 марта сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России, пишет RNS.

При тушении возгорания погиб начальник караула пожарной части.

В МЧС в 20:27 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на территории порохового завода в Казани. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок. На территорию завода выехали пожарные.

Казанский пороховой завод является старейшим в России, он начал работу в 1788 году.