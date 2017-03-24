Сбербанк ожидает разблокирования офисов на Украине

Сбербанк надеется, что в ближайшее время офисы банка в Киеве и других городах Украины будут разблокированы, сообщила 24 марта пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк (Украина) является одним из наиболее успешных и эффективных финансовых институтов Украины и играет значимую роль в экономике страны", — отмечается в заявлении банка.

"Мы надеемся, что в ближайшее время офисы банка в Киеве и других городах Украины будут разблокированы и банк вернётся к своему нормальному функционированию", — добавили в Сбербанке.

Пять отделений Сбербанка на Украине приостановили работу — в Днепре (бывший Днепропетровск — ред.), Запорожье, Сумах, Виннице и одно отделение в Киеве, сообщили ранее в пресс-службе банка.

Фонтанка" писала о том, что 16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков. На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины сроком на один год ограничения введены в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ Банка и VS Bank. Российские финансисты восприняли это как сигнал к продаже своего бизнеса в соседней стране.