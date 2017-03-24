По делу детских суицидов обыскали офис жевательного гиганта Wrigley в Петербурге

В Петербурге прошли следственные мероприятия у производителя жевательной резинки Wrigley. Следственный комитет с полицией искал вкладыши, которые могут натолкнуть подростков на мысль о самоубийстве.

Как стало известно «Фонтанке», накануне, 23 марта, силовики пришли в офис Wrigley на Пулковском шоссе, 48. Их интересовало все, что имеет отношение к выпуску резинки, поступающей на прилавки под брендом «5». С января 2017 года ее продажи продвигают кампанией «Правда или действие», а целевую аудиторию составляют подростки. В рекламном видеоролике, например, юные актеры бегают по крыше, совершают иные смелые поступки, а смысл слогана заключается в выборе – признаться друзьям в сокровенном или совершить нечто из ряда вон.

Многим общественникам акция «Правда или действие» показалась радикальной. В ней нашли аналогию с так называемыми «группами смерти», деятельность которых привела к уголовному делу о доведении подростков до самоубийства, аресту жителя Подмосковья Будейкина и панике чиновников и омбудсменов.

По данным «Фонтанки», на фабрике Wrigley СК искал остатки партии резинки «5» с вкладышами сомнительного содержания. Например, глаза участников следственной группы были навострены на слоганы со словом «смерть» или призывом забраться на самую высокую точку общественного места и сделать селфи.

Результаты выемки «Фонтанке» пока неизвестны. Четыре дня назад российское представительство Wrigley в связи с общественным резонансом остановило акцию «Правда или действие» и отозвало уже поставленные партии из розницы.

В настоящее время страницы и сайты торговой марки «5» заблокированы.

По информации «Фонтанки», мероприятия Следственного комитета проведены в рамках проверки. Уголовное дело, в котором просматривалась бы связь между содержимым жевательных резинок «5» и происшествием с несовершеннолетним, не возбуждено.