При пожаре на пороховом заводе в Казани погиб человек

На пороховом заводе в Казани произошел пожар, погиб один человек.

Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Татарстана.

Информация о возгорании в цехе готовой продукции поступила на пульт дежурного около 20:30. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий номер сложности.

«По данным на 21:15 пожар локализован», — уточнили в региональном управлении МЧС. Источник «Интерфакса» добавил, что на территории завода продолжают раздаваться хлопки, предположительно, «взрываются пороховые изделия».

Он также сообщил, что «как минимум один человек погиб, еще один человек госпитализирован в местную больницу». Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое, сообщает "Лента.ру".