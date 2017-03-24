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24.03.2017 21:54

Газзаев о сборной РФ: Проиграли команде, которая собралась в аэропорту Краснодара

Бывший главный тренер сборной России, депутат Государственной думы Валерий Газзаев назвал форменным безобразием игру национальной команды против Кот-д'Ивуара (0:2). По его словам, замены Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким просто нет.

В следующей встрече подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бельгией. Эта игра пройдет 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.

- Могу охарактеризовать это двумя словами. Форменное безобразие, – заявил Газзаев.

- И что же теперь делать?

- Я уже неоднократно высказывался на эту тему. Но меня не хотят слушать, не могут услышать. Гнут свою линию. Вот и получаем такой результат. Все хуже и хуже.

- Отсутствие Дзюбы и Смолова – не повод для оправданий?

- Это мы уже ищем причины… Иногда человек опаздывает на совещание, а все уже сидят. И он начинает оправдываться: там затор, там пробка. Но все это глупо смотрится. Смолов и Дзюба – хорошие футболисты, Дзагоев – вообще великолепный. Но не надо ссылаться только на них. Это неправильно.

- Символично, что уступили команде, которая вышла на поле без фамилий на майках, а тренер соперника вообще не приехал?

- Ну что тут сказать… Мне даже неудобно про это говорить. Хаять даже не хочется. Все и так понятно. Я тут слышал высказывания некоторых наших сборников. Они говорят, что незаменимых игроков нет. А, оказывается, без тех же Березуцких и Игнашевича очень сложно сдюжить с такой второразрядной сборной, как Кот-д'Ивуара...

- То есть вновь укрепились во мнении, что Березуцкого нужно обязательно вернуть в сборную?

- Во все времена в спорте все определяют личности. Замены Березуцким и Игнашевичу просто нет! Это надо четко понимать. Ну если мы проигрываем команде, которая собралась только в аэропорту Краснодара. Приехала, победила и теперь еще уезжают непонятно куда – в разные регионы Африки.

Источник: Спорт-Экспресс


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