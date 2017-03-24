«Золотое перо-2016»: Вышенков обошел Ди Каприо

В Петербурге 24 марта проходит церемония вручения главной журналистской премии «Золотое перо». Гран-при 2016 года выиграл тележурналист Иннокентий Иванов за серию фильмов «Шостакович», «Пешком в историю», «Хроники общественного быта».

Церемония проходит в гостинице «Прибалтийская».

Творчество 44-летнего Иннокентия Иванова отмечено многими. В 1998-м он получил почетную грамоту правительства России за достижения в телевидении и радиовещании и премию «Мы — народ России» за наибольший вклад в утверждение конституционного строя России, идеалов свободы и народовластия. Были в его биографии и специальный приз губернатора Петербурга за достижения в области журналистики и работу на трансляции захоронения царских останков, несколько номинаций «Золотого пера», почетное звание «Человек года» в области журналистики, медаль чести от американского биографического общества, приз за лучшую телевизионную программу (фильм «Эпитафия кладбищу»).

Выбор жюри объясним, хотя и был наверняка непрост. На Гран-при членами жюри были также номинированы репортер «Фонтанки» Денис Коротков с ультрапознавательным и штучным расследованием о призраках Вагнера, которых награждает сам Владимир Путин, и главный редактор областного СМИ 47news и не последний человек «Фонтанки» Евгений Вышенков. За 2016 год он написал около двухсот эксклюзивных статей федерального уровня, более тысячи заметок опубликованы на основе добытой им информации. Но частота упоминания не всегда приводит к результату. Это пятое Гран-при, в котором Вышенкова номинируют и отдают должное мысленно. Сегодня он по этому показателю обошел Леонардо Ди Каприо, все-таки получившего «Оскар» с пятой попытки.

Отдел новостей «Фонтанки» позвонил Вышенкову одновременно с вручением Гран-при Иннокентию Иванову и попросил помочь с подробностями мероприятий, которые Следственный комитет в поисках детских суицидов проводил на фабрике жевательной резинки Wrigley на Пулковском шоссе. Ответил ленивый голос, жующий любимое блюдо Вышенкова – сосиски, – и прошамкал: «Ща попробуем».

Об обыске Wrigley читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.