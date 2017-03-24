Данила Козловский стал послом ЧМ-2018

Известный российский актер Данила Козловский присоединился к команде послов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Артист был представлен в этой роли в пятницу, 24 марта, перед началом товарищеского матча между сборными России и Кот-д’Ивуара на стадионе «Краснодар». Почетный сертификат Посла Козловскому вручил Председатель Оргкомитета «Россия-2018», Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

«Для меня это большое событие, честь и ответственность, – рассказал Данила Козловский. – И я рад, что у меня есть возможность, занимаясь профессиональной деятельностью, быть причастным к этому эпохальному мероприятию, предстоящему в России Чемпионату мира по футболу. Сейчас футбол в моей жизни играет одну из главных ролей – я как продюсер и режиссер снимаю свое первое кино – «Тренер». Это история о маленькой команде, которой предстоит совершить чудо. Финальная сцена фильма пройдет на стадионе "Краснодар", поэтому мне особенно приятно стать послом ЧМ-2018 именно здесь. Я с нетерпением жду Кубок Конфедераций и, конечно, Чемпионат мира. Это невероятные события глобального масштаба. Не говоря о том, что это будет очень интересно».

Данила Козловский – актер театра и кино. Снялся более чем в 30 фильмах, сыграл главную роль в биографическом фильме о советском хоккеисте Валерии Харламове «Легенда №17».