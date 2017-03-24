В Казани горит пороховой завод

Пожарно-спасательные подразделения выехали на Казанский пороховой завод после сообщения о возгорании 24 марта, сообщил РИА Новости представитель республиканского глава МЧС.

"Сообщение о пожаре на заводе поступило в 20.27 мск. Отправлены подразделения по третьему номеру сложности из четырех", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Телеканал "Вести24" сообщил о том, что в результате пожара на оборонном предприятии, по неподтверждённым официально данным, есть погибшие.