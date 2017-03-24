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24.03.2017 20:53

Коллектив авторов «Фонтанки.ру» получил «Золотое перо» в номинации «Экономический фундамент»

Спецпроект под названием «Бизнес с финской ДНК» стал лучшим среди текстов на экономическую тематику в 2016 году — так решило жюри конкурса «Золотое перо-2016». Награду  авторы «Фонтанки.ру» и «Фонтанки.fi» получили на церемонии вручения 24 марта в гостинице «Park Inn Прибалтийская».

Забрать заслуженную награду на сцену поднялись сразу 6 журналистов: Галина Бояркова, Светлана Григошина, Елена Таранущенко, Евгений Богданов, Яна Пруссакова и Кирилл Григошин. Проект «Бизнес с финской ДНК» рассказывает о связи экономики Суоми с российскими реалиями.

Коллектив авторов «Фонтанки.ру» получил «Золотое перо» в номинации «Экономический фундамент»

Кроме журналистов «Фонтанки» на приз в номинации «Экономический фундамент» претендовал корреспондент 47news Виктор Смирнов, Валерий Фенев с телеканала ЛОТ «47 канал» и обозреватель журнала «Город 812» Елена Роткевич.

Призы по 12 номинациям лучшие журналисты Петербурга по мнению экспертов «Золотого пера», получили на торжественной церемонии вечером в пятницу. В этом году премию вручают в 22 раз.

 


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