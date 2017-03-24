В США отменили слушание конгресса о возможном вмешательстве РФ в выборы

Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес отменил запланированные на 28 марта вторые по счету слушания о предположительном вмешательстве России в выборы в США, сообщил член комитета демократ Адам Щифф.

"Сегодня я хотел бы поднять тему отмены председателем комитета открытых слушаний... Я думаю, это серьезная ошибка", – заявил конгрессмен 24 марта журналистам.

Ранее планировалось, что открытые слушания о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы пройдут в конгрессе 28 марта. В слушаниях должны были принимать участие бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер и бывшая глава минюста США Салли Йейтс.