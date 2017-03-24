Пожар на военных складах в Балаклее полностью потушен
Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен, передает «112 Украина».
«Пожар остановлен на арсенале полностью, сейчас происходит ликвидация последствий пожара», — сказал он.
Отмечается, что в данный момент на складах проводятся попытки по осуществлению инвентаризации и оценки ущерба, вызванного пожаром.
Ранее сообщалось, что при разрушении частного дома из-за взрывов боеприпасов в Балаклее Харьковской области погибла женщина.
Источник: «Газета.Ru»