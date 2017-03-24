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24.03.2017 19:21

Пожар на военных складах в Балаклее полностью потушен

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен, передает «112 Украина».

«Пожар остановлен на арсенале полностью, сейчас происходит ликвидация последствий пожара», — сказал он.

Отмечается, что в данный момент на складах проводятся попытки по осуществлению инвентаризации и оценки ущерба, вызванного пожаром.

Ранее сообщалось, что при разрушении частного дома из-за взрывов боеприпасов в Балаклее Харьковской области погибла женщина.

Источник: «Газета.Ru»


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