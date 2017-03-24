Центробанк простился с кризисом

ЦБ РФ изменил ключевую ставку: регулятор увидел в 2017 году рост экономики, которого не заметили аналитики.

Центробанк 24 марта понизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов – с 10 до 9,75 процента годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подробно объяснила, почему регулятор на это пошел. После ее выступления, которое опубликовано на сайте Центробанка, выяснилось, что россиянам больше не страшны ни инфляция, ни кризис.

Один из главных аргументов Центробанка за то, чтобы понизить ставку: инфляция замедлилась быстрее, чем прогнозировали все. В конце 2016 года она составляла 5,4%, а к марту, на фоне укрепившегося рубля, снизилась до 4,3%. И это не предел. "Инфляция должна не просто замедлиться, но закрепиться вблизи целевого уровня 4%", – говорит председатель Банка России Эльвира Набиуллина и прогнозирует, что такой уровень будет достигнут до конца 2017 года.

Также на решение Центрального банка России повлияла ожившая экономика. "Ситуация в экономике складывается более благоприятно, чем мы ожидали в декабре 2016 года. Восстановительные процессы в экономике начались раньше и постепенно приобретают устойчивость", – вывод главы Центробанка, которая прогнозирует рост ВВП по итогам 2017 года на 1 – 1,5%.

Набиуллина заверила, что Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики, после чего ключевая ставка, по прогнозу, до гонца года уменьшится еще.

Главный экономист Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова рассказала "Фонтанке", что принимает аргументацию ЦБ: в феврале и марте инфляция резко замедлилась и при благоприятном сценарии может достичь 4%-ного ориентира уже летом. "Понижение ставки говорит о том, что у ЦБ нет опасений по поводу невозможности достижения цели по инфляции в этом году", – говорит Орлова. При этом аналитика удивило мнение ЦБ РФ о том, что экономическая активность заметно ускоряется.

"Часть комментария, которая оказалась сюрпризом, касается состояния экономической активности. Ожидания ЦБ инвестиционного роста, на наш взгляд, крайне оптимистичны, учитывая продолжающееся сокращение корпоративного кредитования. В условиях слабого потребительского тренда, что подтверждается и снижением оборота розничной торговли (по данным Росстата, оборот розничной торговли в 2016 году сократился на 5,2 %, до 28,8 трлн рублей. – Прим. ред.), ускорение инвестиционной активности маловероятно", – прокомментировала "Фонтанке" Наталия Орлова.

Российский экономист, аналитик Михаил Хазин оценил прогнозы и оценки главы Центробанка в более жесткой риторике. "Экономика падает, то, что она растет, вранье. А снижение инфляции объясняется тем, что денег в экономике нет, доходы населения падают. Позиция Центробанка противоречит данным даже официальной статистики, не говоря уже об объективном положении дел", – прокомментировал "Фонтанке" Михаил Хазин.

Он считает, что сегодняшнее решение по снижению ключевой ставки абсолютно никак не отразится на жизни рядовых россиян: цены в магазинах как росли, так и будут расти. Ставки по банковским депозитам не изменятся. Да и на дальнейшем укреплении национальной валюты измененная ставка никак не отразится.

С тем, что сегодняшнее решение ЦБ РФ нейтрально для рубля, согласен и аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Разрыв между инфляцией и ставкой остается весьма высоким", – цитирует эксперта "Финам ru".

Аналитик ГК "Финам" Дмитрий Иващенко, напротив, заявил, что снижение ключевой ставки уже локально сказалось на валюте: рубль по-прежнему укрепляется. "В перспективе рубль остается крепким", – считает эксперт.

Аналитик Анна Кокорева ГК "Альпари" тоже считает, что рубль сможет продолжить укрепление. Правда, медленными темпами, с учетом падения цен на нефть. По краткосрочному прогнозу Кокоревой, паре доллар – рубль все же удастся повторно "пощупать" отметку в 56,5 рубля. А паре евро – рубль эксперт прогнозирует рубеж 60 – 60,5 рубля.

Также аналитик заявляет, что с решением ЦБ стоит ожидать и сокращения ставки по кредитам и депозитам. В целом Кокорева отметила, что понижение ставки до 9,75 процента не оправдало ожидания рынка – часть экспертов прогнозировали снижение сильнее, на 0,5%.

Наталия Орлова заявляет, что регулятор, прервавший паузу с сентября 2016 года (с сентября ставка сохранялась на уровне 10%. – Прим. ред.), будет и далее понижать ключевую ставку ЦБ. Эксперт напомнила, что следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 28 апреля. И она снизится еще на 25 базисных пунктов, если, конечно, рост цен не продемонстрирует ускорения.

"Акцент регулятора будет на инфляции. И, скорее всего, ЦБ еще раз понизит ставку. А к концу этого года ставка будет находиться в диапазоне 8,5 – 9,0%", – резюмировала Орлова.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"