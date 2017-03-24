В Нью-Йорке два поезда сошли с рельсов

Два состава сошли с рельсов на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке, сообщает 24 марта NBC.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не приводится.

По данным изданий, один из поездов следовал по направлению к Вашингтону, в то время как второй состав – через нью-йоркский район Манхэттен. В настоящее время железнодорожное сообщение временно прекращено.

"Работа Пенсильванского вокзала временно приостановлена, мы расследуем обстоятельства этого инцидента", – говорится в заявлении администрации вокзала.