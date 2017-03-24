В Нью-Йорке два поезда сошли с рельсов
Два состава сошли с рельсов на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке, сообщает 24 марта NBC.
Информации о пострадавших в результате инцидента пока не приводится.
По данным изданий, один из поездов следовал по направлению к Вашингтону, в то время как второй состав – через нью-йоркский район Манхэттен. В настоящее время железнодорожное сообщение временно прекращено.
"Работа Пенсильванского вокзала временно приостановлена, мы расследуем обстоятельства этого инцидента", – говорится в заявлении администрации вокзала.
Источник: "Интерфакс"