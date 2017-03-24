В Нацгвардии назвали причину увольнения убийцы Вороненкова из войск

Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был уволен из рядов украинской Нацгвардии «за невыполнение условий контракта», заявили 24 марта в пресс-службе воинского формирования.

Как уточнили в Нацгвардии, мужчина родился 28 июля 1988 года в городе Севастополе, а «в последнее время проживал в Днепропетровске».

В августе 2015 года он «был призван» в Нацгвардию и с тех пор служил в батальоне «Донбасс», говорится в сообщении пресс-службы. Командиром «Донбасса», как пояснили военные, на тот момент являлся подполковник Анатолий Виногродский. Спустя год, как рассказали в Нацгвардии, в 2016 году, Паршов был уволен «за невыполнение условий контракта».​ «По информации относительно нахождения его в розыске проводится служебная проверка», — заключили военные.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Злоумышленник выстрелил в него из пистолета несколько раз, на что охранник экс-парламентария открыл по стрелку ответный огонь. Паршов был смертельно ранен, в этот же день он умер​ на операционном столе. При себе у стрелявшего были обнаружены документы, выданные частью № 3057 Нацгвардии, в которую некоторое время входил батальон «Донбасс».