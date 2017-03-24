«Фонтанка» за 60 секунд — 24 марта

Отставной украинский нацгвардеец Паршов, застреливший в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, умер и воскрес. Возможно, скончавшийся в больнице киллер – вовсе не Паршов, а неизвестный с документами настоящего нацгвардейца.

Вице-губернатор Игорь Албин сорвал митинг, на который собирались примерно пятьсот покупателей ЖК «Я — романтик». Оставил людей без мероприятия на свежем воздухе и по колено в грязи. Зато строители пришли в небывалое оживление.

В ЗакСе подход к массовым демаршам другой. Комитет по законодательству лишил оппозиционные фракции возможности брать перерывы для политических заявлений. Правильно. И в туалет пусть отпрашиваются только по решению большинства — демократия у нас, или где?

Студент ЛЭТИ взломал «Подорожник». Мог бы пополнять баланс карты из воздуха и кататься в общественном транспорте бесплатно. Но он честный. За что и вызван на закрытое совещание в комитет по транспорту.

В студии [Фонтанки.Офис] главный редактор «Фонтанки.ру» Александр Горшков выяснил у художественного руководителя Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова Андрея Могучего, за что должен отвечать губернатор. В театре Могучего губернатора регулярно убивают, так что он знает.

Следственный комитет Петербурга разбирается, почему в одной из городских больниц во время операции по удалению аденоидов умер семилетний мальчик.

В Адмиралтейском районе Петербурга в белом Porsche нашли пистолет-пулемет. Владелец настаивает, что пулемет не стреляет. И оружие, и Porsche отправили на экспертизу.

А минувшей ночью СКА на последних секундах выгрыз победу у «Локомотива». Журналисты в пресс-центре схватились за головы: у некоторых уже были готовы целые тексты о поражении СКА. Но все сложилось иначе.