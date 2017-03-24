Власти 24 городов согласовали площадки для митингов Навального

Места для проведения антикоррупционных митингов к 24 марта согласовали в 21 российском городе, рассказала РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Акции пройдут 26 марта в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске, сообщили РБК организаторы на местах.

Также митинги запланированы в Лондоне, Праге, Базеле и Бонне.

Навальный анонсировал уличные акции после выхода в начале марта расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором приписывал премьер-министру Дмитрию Медведеву владение «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

В Москве акция должна начаться в 14.00 в воскресенье, 26 марта. Городские власти не согласовали ее проведение на Тверской улице и предложили активистам собраться в Марьино или в гайд-парке в Сокольниках. Альтернативные площадки организаторов не устроили, и они призвали всех желающих собраться в центре города, так как акция является законной, заявил Навальный. ГУ МВД опубликовало сообщение с призывом к москвичам не присоединяться к мероприятию.

Навальный, утверждая, что акция на центральной улице является согласованной, ссылается на решение Конституционного суда (КС). В постановлении от 2013 года суд обязал власти предлагать организаторам митингов альтернативные площадки взамен несогласованных. По закону о митингах, мэрия должна была предложить альтернативные площадки в течение трех дней после отказа, то есть 17 марта, но этого не произошло.

В Петербурге сторонники Навального решили присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое пройдет там с 10 до 20 часов 26 марта и будет посвящено традиционным ценностям. Именно из-за него антикоррупционный митинг на Марсовом не был согласован. В результате поддерживающие Навального решили присоединиться к празднеству с лозунгом "не врать и не воровать", который они считают очень традиционным и вписывающимся в повестку дня.