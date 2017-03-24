Челябинск отгрузил больше тысячи тонн металлоконструкций для «Лахта центра»

Челябинский завод металлоконструкций собирает для небоскреба, который строится на севере Петербурга, 39 колонн. В Северную столицу их привезут в начале апреля.

Как сообщают сотрудники завода в своей группе «ВКонтакте» 24 марта, сейчас отгружено уже 1354 тонны металлоконструкций, еще 1417 тонн будут обработаны до конца марта. Чтобы сделать из стали колонны, на заводе используют сварку с «полным проваром», благодаря которой стык становится таким же прочным, как сам металл. Как утверждают сотрудники завода, каждый шов проходит ультразвуковой контроль. Все 39 колонн доставят в Петербург в ближайшие две-три недели.

Напомним, 14 марта в небоскребе уже были установлены первые лифты (http://www.fontanka.ru/2017/03/14/099/). Его строительство началось в Приморском районе Петербурга в 2012 году. Сейчас построена примерно половина от 462-метрового небоскреба, работы идут на высоте 65 – 67-го этажа.