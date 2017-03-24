Навального повторно предупредили о незаконности акции на Тверской

Прокуратура ЦАО в Москве вынесла повторное предупреждение оппозиционеру Алексею Навальному и его соратникам о том, что полиция пресечет несанкционированный митинг, если такой пройдет в центре столицы. Об этом сообщается 24 марта на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, акция так и не была согласована с властями Москвы. В прокуратуре подчеркнули, что организаторам предлагали «альтернативные места проведения, от которых организаторы отказались лично».

Навальный 14 марта подал заявку на проведение 26 марта шествия и митинга на Тверской улице в Москве совместно со своими соратниками, представителями Партии прогресса. Власти Москвы акцию на Тверской улице согласовать отказались, не предоставив альтернативного варианта. Навальный в ответ заявил, что в таком случае считает в соответствии с постановлением Конституционного суда митинг согласованным.

Позже организаторам митинга предложили провести его в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный на это вновь заявил о намерении провести акцию в центре города, отметив, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя».

Правоохранительные органы Москвы 23 марта призвали жителей столицы не участвовать в акции на Тверской улице. В пятницу, 24 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы Навального к участию в несогласованном митинге на Тверской улице провокацией. В столичном МВД горожан предупредили о возможных негативных последствиях для участников шествия.

Митинг посвящен расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Организаторы намерены потребовать реакции властей на опубликованные материалы.