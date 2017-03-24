ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году

Банк России пресек использование «молдавской схемы» отмывания денег еще в 2014 году, передает 24 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В регуляторе уточнили, что запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не было.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую схему», по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка», — отметили в ЦБ.

В пресс-службе добавили, что в числе таких банков — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и др.

«К середине 2014 года использование «молдавской схемы» Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank, и ряд прибалтийских банков», — подчеркнули в пресс-службе.

В регуляторе отметили, что по закону Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований, такие функции есть у Росфинмониторинга.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор практически ликвидировал «молдавскую схему» по выводу из России почти $ 22 млрд.