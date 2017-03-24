Зюганов: Расследование Навального сделали "три института ЦРУ с применением космической техники"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что оппозиционер Алексей Навальный и ФБК не могли сами провести расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру Дмитрию Медведеву. Заявление опубликовано на сайте партии 24 марта.

«Господин Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Однако литературная упаковка у него хорошая», — сказал он. Зюганов подчеркнул, что такое расследование могли подготовить «только три института ЦРУ с применением космической техники».

«Что там на самом деле — никто не знает», — добавил лидер коммунистов. Тем не менее партия инициировала проверку сообщений, сказал он, чтобы власть могла «дать внятный ответ».

Ранее депутат-коммунист Валерий Рашкин попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить сообщения о коррупционной деятельности Дмитрия Медведева.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 2 марта расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Дмитрию Медведеву. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала публикацию «пропагандистскими выпадами».