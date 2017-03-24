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24.03.2017 18:17

Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей

Хочешь жить - не нарушай: как ГИБДД воспитывает детей

Несовершеннолетние инспекторы дорожного движения показали навыки выживания на улицах города на конференции "ЮИД за безопасность на дорогах".

Воспитанников ЮИД (отряды "Юные инспекторы дорожного движения") в ГИБДД называют мини-пионерией. На мероприятиях ведомства дети ставят театрализованные сценки, рассказывают, как правильно вести себя на дорогах, и задают вопросы известным гостям. В 2016 г. представление смотрели игроки "Зенита", в этот раз – актеры Илья Носков и Наталья Круглова. 
По словам начальника ОГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Сергея Бодрова, польза таких мероприятий в том, что на них дети отрабатывают реальные ситуации из жизни. К тому же в форме театрализованных представлений правила запоминаются ими лучше. 
Как ГИБДД воспитывает детей себе на смену — смотрите в репортаже «Фонтанки».


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