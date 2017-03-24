Набережную у строящегося отеля за "Петровским" приведут в порядок

Набережную Невы у строящегося за «Петровским» апарт-отеля приведут в порядок. На совещании у вице-губернатора Игоря Албина 23 марта обсуждали проект ремонта участка береговой стенки протяженностью 979,5 метра.

Проект разрабатывает ГУП «Ленгипроинжпроект». Окончание проектирования запланировано на декабрь 2017 года. Грунты на этом участке берега имеют очень низкую несущую способность, поэтому в ходе заседания решено понизить стенку набережной: это позволит разместить инженерные сети без дополнительного укрепления грунтов и сэкономить таким образом 3 млрд рублей.

Ремонт планируется выполнить за счет горбюджета.

ООО "Петровский альянс" (входит в ГК "Кортрос" Виктора Вексельберга) с 2015 года строит на месте переехавшего судоремонтного завода ГУП «Экострой» апарт-отель. На этом месте появятся элитные дома с апартаментами. Кроме того, в комплексе должны появиться паркинг на 238 мест, ресторан и яхт-клуб.