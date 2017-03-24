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24.03.2017 18:05

Последние квартиры по специальной цене в ЖК "Образцовый квартал"

Последние квартиры по специальной цене в ЖК "Образцовый квартал"
ЖК «Образцовый квартал»

В ЖК «Образцовый квартал» начинается весенняя распродажа последних квартир.

ЖК «Образцовый квартал» построен на территории проекта «На Царскосельских холмах» и находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ЖК «Образцовый квартал» был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года. Он представляет собой три 4-этажных корпуса с панорамными окнами, расположенных по периметру участка площадью 1,7 га.

На территории комплекса оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха. Парковочные площади предусмотрены, как внутри двора, так и на прилегающей территории. Несмотря на невысокую этажность дома оснащены бесшумными лифтами импортного производства и подъёмными устройствами для людей с ограниченными возможностями. В каждой квартире есть остеклённый балкон или лоджия, отопление устроено по принципу «водяной тёплый пол». В ЖК «Образцовый квартал» уже создано ТСН (ТСЖ).

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» занимается озеленением своих жилых комплексов с начала строительства, во дворе ЖК «Образцовый квартал» высажены деревья, в том числе ели, а на Образцовой улице появилась целая берёзовая аллея.

Всю информацию можно получить в отделе продаж, расположенном рядом с объектом.

 


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