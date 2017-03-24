Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора

24.03.2017 18:02

Шестеро петербуржцев арестованы по делу о хищении 225 миллионов при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Это событие ложится в один ряд с историями о стадионе на Крестовском острове и криминальных разборках на строительстве «Крестов-2», считает замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков.