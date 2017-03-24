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24.03.2017 18:02
Вышенков: Дело о резиденции Путина — украли в доме императора
Шестеро петербуржцев арестованы по делу о хищении 225 миллионов при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Это событие ложится в один ряд с историями о стадионе на Крестовском острове и криминальных разборках на строительстве «Крестов-2», считает замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков.
В очередном выпске программы "Тревожный город" замглавреда "Фонтанки" Евгений Вышенков объясняет ведущей Венере Галеевой, почему после обокраденных колизея, дворца и тюрьмы остался последний стратегический объект — храм. И что будет, если украдут и оттуда.
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