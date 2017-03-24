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24.03.2017 17:50

Налогоплательщики Петербурга стали меньше продавать, но больше платить зарплат

Петербургские предпринимали стали меньше продавать, но больше зарабатывать и платить своим сотрудникам, следует из данных УФНС России по Санкт-Петербургу, опубликованных 24 марта.

Судя по налоговой статистике, за январь-февраль 2017 года поступления в федеральный бюджет (на 80% состоят из налога на добавленную стоимость) сократились на 5,5%, до 42 млрд рублей. При этом поступления в региональный бюджет (64% за счет НДФЛ, 24% за счет налога на прибыль организаций) выросли на 17,2%, до 44 млрд рублей.

Эта статистика подтверждается данными Петростата. К примеру, за четвертый квартал 2016 года (с которого поступил НДС в первом квартале 2017 года) оборот розничной торговли в Северной столице вырос на 5%, до 336,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как оборот оптовой упал на 19%, до 1,1 трлн рублей.

Номинальная заработная плата в январе 2017 года (с которой начисляется НДФЛ) оказалась на 11,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на рост поступлений могло повлиять то, что с начала 2016 года работодатели начали ежеквартально отчитываться по форме 6-НДФЛ, что позволило налоговым органам усилить контроль за данным видом налогообложения.

Что касается налога на прибыль, то, как сообщала «Фонтанка», в 2016 году большинству крупнейших предприятий удалось увеличить свою доходность.

Всего налогоплательщики Северной столицы за январь-февраль 2017 года перечислили в бюджет 86 млрд рублей налогов, что на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2016 года. Кроме того, от петербургских налогоплательщиков поступило 53 млрд рублей взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.


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