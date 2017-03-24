С Никольского собора упал кусок лепнины

Около Никольского собора в Петербурге вечером 24 марта очевидцы заметили куски штукатурки и выставленное вокруг ограждение. Однако в самом храме «Фонтанку» заверили, что у них ничего не падало.

Фото, на котором видны куски отвалившегося от фасада бетона, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Владимир Дудин. Пост он сопроводил надписью "Вот вам "охраняемый памятник". Однако в Николо-Богоявленском морском соборе «Фонтанке» сообщили, что ничего подобного со зданием не произошло, и у них все в порядке. Собеседник издания предположил, что речь может идти о каком-то ином храме.

Пользователь соцсети уточнил, что обрушение произошло на колокольне, и, насколько можно судить по фото, именно на колокольне собора на Никольской площади.