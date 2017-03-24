«Взломщик» «Подорожника» заявил, что не извлекал ключи с карты

Молодой петербуржец, который ранее сообщил о взломе петербургской проездной карты «Подорожник», заявил сегодня, что несколько приукрасил свои достижения. Ключи от карты он взял с сайта, где они были выложены.

По информации «Фонтанки», свое признание хакер сделал 24 марта на совещании в комитете по транспорту, куда его пригласили. По его словам, ключи, которые необходимы для манипуляции с картами, появились в Интернете еще в 2015 году. Ранее сообщалось, что «Организатор перевозок» готовит обращение в полицию в связи с нарушениями, которые молодой человек описал в статье на сайте "ХабраХабр".

О ситуации со взломом «Подорожника» «Фонтанка» уже подробно писала. Один из пользователей профильного сайта в своем отчете подробно описал процедуру, оговорившись, что «ни в коем случае не призывает заниматься подделкой проездных билетов, так как это противоречит статье 327 УК РФ». В результате взлома, как он утверждал, появилась возможность несанкционированно пополнять баланс карты и пользоваться общественным транспортом.