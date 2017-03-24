Набережную Мойки у Конюшенного ведомства начнут ремонтировать в 2017-м

В 2017 году участок набережной реки Мойки, прилегающий к зданию Конюшенного ведомства в Петербурге, начнут ремонтировать. О ходе ремонта говорили на совещании с вице-губернатором Игорем Албиным, сообщает 24 марта пресс-служба Смольного.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов, прошлогоднее обследование участка выявило, что гранитная подпорная стенка левого берега Мойки местами разрушена, от давления земли набережная наклонилась в сторону реки. По заказу дирекции транспортного строительства «СтройИнвест» разработал проектную документацию для ремонта участка стенки.

Проект пока не прошел госэкспертизу – надо устранить замечания, касающиеся влияния капремонта набережной на аварийное здание Конюшенного ведомства – федерального памятника архитектуры. «СтройИнвест» провел дополнительные расчеты по определению осадки здания Конюшенного ведомства. В плане капремонта предусматриваются меры по сохранению памятника. Скорректированный проект планируется отправить на экспертизу к апрелю 2017 года, после чего можно будет приступить к ремонту, рассказал Вадим Власов.

Напомним, Конюшенное ведомство начал приспосабливать под отель инвестор Plaza Lotus Group. После активных протестов градозащитников Смольный решил закрыть этот проект и устроить в здании музейно-выставочный комплекс с концертным залом.