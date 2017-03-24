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24.03.2017 17:17

Власти Москвы выбрали первые серии пятиэтажек под снос

Снос «хрущевок» начнется в Москве с домов серий I-510 и I-515. Об этом РБК 24 марта рассказал замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока.

«Это панельные пятиэтажки, построенные в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам», – сказал он.

Префект Западного округа Алексей Александров также заявил, что первыми будут снесены дома серий 515, 511 и 510. Об этом говорил и глава Северо-Восточного округа в середине марта. По словам Сороки, в этих домах нельзя вмонтировать домовые счетчики горячей и холодной воды, нет лифта и мусоропровода, коммуникации замурованы в стены, а у соседних квартир общие стояки для санузлов.

Сейчас в Москве осталось около 1000 домов серии I-510, и расположены они, в частности, в районах Фили, Измайлово, Кузьминки и Пресня. Они строились в период с 1957-го по 1969 год, их можно отличить от других пятиэтажных домов по балконам, которые находятся на торце здания.

Дома серии I-515 считаются самыми популярными в Москве, они находятся во всех районах столицы. Сейчас их осталось менее двух тысяч. Батареи в таких домах спрятаны в межкомнатные перегородки, высота потолков – 2,5 метра.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики Москвы напомнили, что «сносных серий» в программе не будет. «Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет, независимо от того, какой они серии», – сказали в пресс-службе.

Источник: Republic


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