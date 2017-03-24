Трудоустраивать сложных подростков в Петербурге будет московский поставщик белья

«Центр по оказанию помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы» стал победителем в конкурсе комитета по молодежной политике на обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, "склонных к совершению правонарушений". Информация об этом размещена 23 марта на портале госзакупок.

Компания, зарегистрированная в Москве, снизила цену с 12,8 млн до 9,6 млн рублей. Возглавляет ее Иван Мещеряков, являющийся также членом молодежного совета при мэре Москвы.

За 2016 год центр получил контрактов на 130 млн рублей – преимущественно от московских государственных структур – на поставку абсорбирующего белья для инвалидов.

Стоит отметить, что нынешний руководитель комитета по молодежной политике Рената Абдулина приехала работать в Петербург из Москвы. Одновременно с этим конкурсы в комитете начали выигрывать столичные компании.

Напомним, ранее трудоустройством сложных подростков в Петербурге занималась организация «Новое поколение», однако из-за конфликта с комитетом она прекратила свою деятельность. Как писала «Фонтанка», в начале 2016 года в Смольном ужесточили проверки организации и выяснили, что на работу приходит меньше подростков, нежели прописано в отчетах организации. В свою очередь, в «Новом поколении» настаивали, что обеспечивают рабочие места для тех детей, которых к ним направляют из районных комиссий по делам несовершеннолетних, и, даже если подросток не приходит, содержать помещение они обязаны. В итоге чиновники отказались выплачивать «Новому поколению» часть спорных средств.

Часть функций, которые выполняло «Новое поколение», поручили ГБУ «КОНТАКТ», подведомственному комитету по молодежи. Ранее «Контакт» занимался трудными подростками, но не с криминальным прошлым. В комитете, впрочем, уверены, что в Петербурге нет проблем с устройством ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации. Преступность среди несовершеннолетних в 2016 году сократилась. Между тем данные ГУ МВД по Петербургу говорят о другом: в ответ на запрос депутата ЗакСа Максима Резника правоохранители сообщали о росте преступности среди воспитанников «Нового поколения» в момент приостановки его деятельности.