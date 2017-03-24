Банк «Санкт-Петербург» увеличил сроки потребительского кредитования до 7 лет

Новые, еще более комфортные условия предлагаются по кредитам «Зарплатный», «Классический» и «Партнерский». По этим программам Банк «Санкт-Петербург» увеличил сроки кредитования до 7 лет.

Благодаря этому, клиенты смогут заметно уменьшить ежемесячные платежи и получат дополнительные средства для исполнения текущих желаний и планов. Оформить потребительский кредит на новых выгодных условиях можно в любом офисе Банка или в интернет-банке i.bspb.ru.

Программа кредитов «Зарплатный» рассчитана на клиентов, получающих заработную плату на счет в Банке. «Классический» - на всех текущих клиентов Банка. Кредит по программе «Партнерский» выдается сотрудникам организаций-партнеров, являющихся надежными предприятиями города Калининград, а также сотрудникам, проживающих в г. Калининграде и работающих по найму на морских судах российских и иностранных судовладельцев.

Кстати, для клиентов, оформивших потребительский кредит, в ближайшее время будет запущена новая акция.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»