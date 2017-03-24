Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года

Экс-глава ЮКОС Михаил Ходорковский в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что президент России Владимир Путин размышляет об уходе со своего поста до 2024 года, сообщает 24 марта Deutsche Welle.

«У меня такое впечатление, что Путин по личным соображениям обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижение заместителя. Это небезопасно, и я не знаю, решится ли он на это», — сказал он.

Своей текущей целью экс-глава ЮКОС назвал создание в России правового государства. «Я до этого еще доживу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в апреле Ходорковский покинет пост главы движения «Открытая Россия».

20 декабря 2013 года Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского, «руководствуясь принципами гуманности». В тот же день Ходорковского вывезли из колонии в Карелии в Санкт-Петербург, оттуда он улетел в Берлин, где дал пресс-конференцию. Первоначально он планировал держаться в стороне от политических заявлений, но осенью 2014 года впервые заговорил о политических реформах в России.