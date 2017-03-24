Убийство Вороненкова попало на видео

Опубликовано видео момента убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает 24 марта РБК-Украина. Видео агентству предоставили источники в правоохранительный органах Украины.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в Киеве. Убийца сделал несколько выстрелов в упор. Бывшего парламентария на Украине охраняли сотрудники военной разведки, так как он опасался за свою жизнь. В день убийства с ним был только один охранник, а второй остался с Марией Максаковой, которая плохо себя чувствовала.

Охраннику Вороненкова удалось ранить киллера в голову – он скончался позднее в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который до этого слоужил в Национальной гвардии Украины. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, он проходил обучение в российской «школе диверсантов». Российские спецслужбы якобы дали ему задание поступить в Нацгвардию Украины, где он прослужил год.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается «явный почерк российских спецслужб». В Кремле слова Порошенко назвали «абсурдом».