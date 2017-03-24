Рабочих стройплощадки в Приморском районе эвакуировали из-за найденного артснаряда

Боеприпас, который может взорваться в любой момент, обнаружили на стройплощадке в Приморском районе Петербурга. До прибытия саперов ЗВО сотрудники Росгвардии завалили артснаряд мешками с песком.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инженерно-технических специалистов ОМОН вызвали на строительную площадку на пересечении Парашютной улицы и Дороги на Каменку около десяти утра 24 марта. Там обнаружили 150-миллиметровый снаряд к немецкому гаубичному орудию времен Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что боеприпас заржавел, в нем сохранились и взрыватель, и разрывной заряд. Работы на стройке временно остановлены — люди эвакуированы, место находки оцеплено, а саму опасную находку завалили мешками с песком.

До прибытия саперов Западного военного округа, которые должны будут его забрать и уничтожить, снаряд оставлен под охраной.