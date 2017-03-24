В Рощино рекомендуют провести вакцинацию от гепатита и брюшного тифа

Оказать содействие в вакцинации населения поселка Рощино от гепатита А и брюшного тифа рекомендовала властям Выборгского района главный санитарный врач 47-го региона Ольга Историк.

В ее письме, в частности, говорится о том, что лабораторные исследования установили несоответствие качества питьевой воды по микробиологическим показателям в накопительном резервуаре и водораспределительной сети.

Среди рекомендаций Роспотребнадзора, выданных властям Выборгского района Ленобласти, значится содействие вакцинации населения от брюшного тифа, гепатита А, дизентерии и ротавирусов, а также введение запрета на использование воды для питья из центрального водоснабжения и организация доставки безопасной питьевой воды населению.

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