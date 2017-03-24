Убийца Вороненкова в Москве
Убийца Дениса Вороненкова уже объявлен киевскими политиками агентом Кремля. По версии советника украинского МВД Антона Геращенко, некий Павел Паршов зимой 2015 года посетил Москву, где и получил задание в «школе сталинского НКВД». Через день выяснилось, что умерший в больнице киллер – вовсе не Паршов, а неизвестный с документами настоящего нацгвардейца. «Фонтанка» узнала: вероятно, кто-то из них двоих в Москве был.
Стрелявший 24 марта в Киеве в бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова и его охранника был сам смертельно ранен ответным огнем и умер в больнице. При нем нашли документы на имя украинского гражданина Павла Паршова, «ветерана АТО», служившего в Национальной гвардии.
Известный оперативностью комментариев депутат Верховной рады и по совместительству советник министра внутренних дел Авакова Антон Геращенко сразу успел заверить, что Паршов – агент российских спецслужб. Якобы в феврале 2015 года Паршов пешком пересёк украинско-белорусскую границу, оттуда пробрался в Москву, где "прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД". Затем получил задание внедриться в правоохранительные структуры Украины, был «заброшен» обратно и внедрился в Нацгвардию.
Шарма добавлял тот факт, что с 2013 года, по официальным данным, Паршов находился в розыске управления внутренних дел МВД Украины по Днепропетровской области. Он подозревался в фиктивном предпринимательстве и в легализации доходов, полученных преступным путем. По украинскому законодательству это весьма серьезные преступления, за которые может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, и мера пресечения в постановлении о розыске – арест. Что не помешало службе бойца в Национальной гвардии (которая входит в то же МВД, которое Паршова должно было разыскивать).
Сутки спустя, 24 марта, вроде бы умерший в больнице Паршов ожил. Как отмечают украинские «Вести», адвокат Елена Кречетникова в своем фейсбуке сообщает, что Павел Паршов – её доверитель, который жив-здоров и на свободе. Вот только «в шоке» от того, что его имя не сходит с экранов и первых полос: "Про завербованного не знаю. Про киллера тоже ничего не знаю. А тот, кто был объявлен в розыск по Днепру (…), позвонил вчера и сказал, что его почему-то через "ВКонтакте" атакует штук 8 журналистов".
Реакция украинских правоохранителей на объявившегося Паршова пока неизвестна.
Интересный вопрос: кто же был «завербован» в Москве – тот «Паршов», который скончался от пулевых ран в 17-й больнице, или тот, который является доверителем адвоката Кречетниковой?
«Фонтанке» подсказали, что слова Антона Геращенко, несмотря на экзотичность версии, всё же имеют некоторое отношение к правде. Осведомлённые собеседники заверили, что зимой 2015 года некто приобретал на Курском вокзале билеты на поезд Москва – Белгород на имя украинца Павла Александровича Паршова, родившегося в 1988 году. Того самого, которого разыскивала милиция Днепропетровска. Только было это не в феврале, а в январе – 29-го числа был приобретен билет на поезд, отправляющийся 31 января.
Заметим, что факт приобретения билета указывает лишь на возможность присутствия Паршова в Москве в эти даты – обратиться в кассу и купить билет для другого человека может кто угодно, для этого достаточно знать данные паспорта.
Однако, если Паршов, или кто-то с его документами, или с поддельными документами на его имя, садился в вагон Москва – Белгород в январе 2015 года, он, скорее всего, не мог бы избежать заинтересованной беседы с транспортной полицией Курского вокзала. Система розыска отчасти сохранилась с советских времен. В соответствии с действующими соглашениями о международном сотрудничестве информация о «днепропетровском» розыске украинца Паршова внесена в российские базы данных, и в момент приобретения билета о нём должно было стать известно.
Учитывая характер отношений между Украиной и Россией в январе 2015 года, алгоритм действий мог быть разным, но, как минимум, заинтересованной беседы с оперативниками транспортного розыска Паршов (если он там был и если это был он) избежать не мог. Правда, транспортная полиция московского железнодорожного узла, насколько известно, до сих пор не занималась разведывательной и диверсионной работой за рубежом.
Денис Коротков, «Фонтанка.ру»
Справка:
Днем 23 марта в центре Киева серией выстрелов убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Он уехал на Украину после сложения полномочий и дал показания по событиям 2014 года.
из открытых источников известно, что Вороненков в сопровождении охранника шел по центру Киева к бывшему коллеге по Госдуме Илье Пономареву, летом 2016-го получившему вид на жительство на Украине. Встреча была запланирована в лобби гостиницы Premier Palace Hotel на углу бульвара Шевченко и Тверской улицы.
Пономарев был еще в пути, а Вороненков подошел чуть раньше. Перед входом в гостиницу к нему приблизился мужчина в капюшоне, бейсболке, перчатках и ярких кроссовках, задал вопрос и открыл стрельбу из пистолета ТТ. Охранник среагировал, получив пулю в живот и выстрелив в ответ.
Вороненков погиб сразу. Охранник самостоятельно добрался до полицейской машины и был госпитализирован.
Стрелявший в депутата некоторое время считался мертвым, пока на его едва заметные телодвижения не обратили внимание очевидцы. Скорая помощь увезла стрелка в военный госпиталь, где он скончался.