Убийца Вороненкова в Москве

Отставной украинский нацгвардеец Паршов, застреливший в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, действительно мог посетить Москву, выяснила «Фонтанка».

Убийца Дениса Вороненкова уже объявлен киевскими политиками агентом Кремля. По версии советника украинского МВД Антона Геращенко, некий Павел Паршов зимой 2015 года посетил Москву, где и получил задание в «школе сталинского НКВД». Через день выяснилось, что умерший в больнице киллер – вовсе не Паршов, а неизвестный с документами настоящего нацгвардейца. «Фонтанка» узнала: вероятно, кто-то из них двоих в Москве был.

Стрелявший 24 марта в Киеве в бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова и его охранника был сам смертельно ранен ответным огнем и умер в больнице. При нем нашли документы на имя украинского гражданина Павла Паршова, «ветерана АТО», служившего в Национальной гвардии.

Известный оперативностью комментариев депутат Верховной рады и по совместительству советник министра внутренних дел Авакова Антон Геращенко сразу успел заверить, что Паршов – агент российских спецслужб. Якобы в феврале 2015 года Паршов пешком пересёк украинско-белорусскую границу, оттуда пробрался в Москву, где "прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД". Затем получил задание внедриться в правоохранительные структуры Украины, был «заброшен» обратно и внедрился в Нацгвардию.

Шарма добавлял тот факт, что с 2013 года, по официальным данным, Паршов находился в розыске управления внутренних дел МВД Украины по Днепропетровской области. Он подозревался в фиктивном предпринимательстве и в легализации доходов, полученных преступным путем. По украинскому законодательству это весьма серьезные преступления, за которые может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, и мера пресечения в постановлении о розыске – арест. Что не помешало службе бойца в Национальной гвардии (которая входит в то же МВД, которое Паршова должно было разыскивать).

Сутки спустя, 24 марта, вроде бы умерший в больнице Паршов ожил. Как отмечают украинские «Вести», адвокат Елена Кречетникова в своем фейсбуке сообщает, что Павел Паршов – её доверитель, который жив-здоров и на свободе. Вот только «в шоке» от того, что его имя не сходит с экранов и первых полос: "Про завербованного не знаю. Про киллера тоже ничего не знаю. А тот, кто был объявлен в розыск по Днепру (…), позвонил вчера и сказал, что его почему-то через "ВКонтакте" атакует штук 8 журналистов".

Реакция украинских правоохранителей на объявившегося Паршова пока неизвестна.

Интересный вопрос: кто же был «завербован» в Москве – тот «Паршов», который скончался от пулевых ран в 17-й больнице, или тот, который является доверителем адвоката Кречетниковой?

«Фонтанке» подсказали, что слова Антона Геращенко, несмотря на экзотичность версии, всё же имеют некоторое отношение к правде. Осведомлённые собеседники заверили, что зимой 2015 года некто приобретал на Курском вокзале билеты на поезд Москва – Белгород на имя украинца Павла Александровича Паршова, родившегося в 1988 году. Того самого, которого разыскивала милиция Днепропетровска. Только было это не в феврале, а в январе – 29-го числа был приобретен билет на поезд, отправляющийся 31 января.

Заметим, что факт приобретения билета указывает лишь на возможность присутствия Паршова в Москве в эти даты – обратиться в кассу и купить билет для другого человека может кто угодно, для этого достаточно знать данные паспорта.

Однако, если Паршов, или кто-то с его документами, или с поддельными документами на его имя, садился в вагон Москва – Белгород в январе 2015 года, он, скорее всего, не мог бы избежать заинтересованной беседы с транспортной полицией Курского вокзала. Система розыска отчасти сохранилась с советских времен. В соответствии с действующими соглашениями о международном сотрудничестве информация о «днепропетровском» розыске украинца Паршова внесена в российские базы данных, и в момент приобретения билета о нём должно было стать известно.

Учитывая характер отношений между Украиной и Россией в январе 2015 года, алгоритм действий мог быть разным, но, как минимум, заинтересованной беседы с оперативниками транспортного розыска Паршов (если он там был и если это был он) избежать не мог. Правда, транспортная полиция московского железнодорожного узла, насколько известно, до сих пор не занималась разведывательной и диверсионной работой за рубежом.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»